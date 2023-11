Lange Suche nach Investoren für das Schloss Weidenholz

WAIZENKIRCHEN. Wann wird das Waizenkirchner Wasserschloss aus seinem Dornröschenschlaf wachgeküsst, das fragen sich viele in der Region. Mittlerweile sind vier Jahre ins Land gezogen, seit im November 2019 Bürgermeister Fabian Grüneis (ÖVP) und der ehemalige Direktor der Linzer Tabakfabrik Chris Müller als Berater erstmals die Pläne für ein Agrartechnologiezentrum und die Ansiedlung von Start-ups präsentierten. Man sah Chancen für diesen Schwerpunkt, weil es sehr erfolgreiche Unternehmen in dieser Branche in der Region gibt und auch weil die Landwirtschaftliche Fachschule Waizenkirchen neu gebaut und zu einem großen Agrarbildungszentrum ausgebaut wird.

Noch nichts unterschriftsreif

Gespräche hat es bereits viele gegeben, mit dem Land OÖ, dem Bundesdenkmalamt und möglichen Investoren. "Es gibt positive Signale vom Land und potenzielle Interessenten, wir brauchen aber Firmen, die unterschreiben", sagt Bürgermeister Fabian Grüneis im Gespräch mit den OÖNachrichten. Denn man könne das im Gemeindebesitz befindliche Schloss natürlich nicht renovieren, bevor Investoren an Bord seien. "Das Agrartechnologie- und Innovationszentrum ist ein wirtschaftliches Projekt, keine öffentliche Einrichtung und soll sich selbst tragen durch Kauf- und Mieteinnahmen", betont Grüneis.

Die Kostenschätzungen sind noch sehr vage, es ist von einem zweistelligen Millionenbetrag die Rede. Es gibt auch den Wunsch nach einem schönen Veranstaltungssaal für die Marktgemeinde. Das Bundesdenkmalamt besteht auch auf die Erhaltung und Sanierung des halb verfallenen viergeschoßigen "Herrenhauses" am Schlossareal, das ein trauriges Bild abgibt. "Das kann man nicht einfach wegschleifen, es soll aber Unterstützung aus dem Kultur- und Denkmaltopf geben", sagt Grüneis.

Unterstützung durch "Leader"

Derzeit ist die Gemeinde mit Unterstützung der Leader-Region Mostlandl auf der Suche nach einem Projektpartner, der bei der Vermarktung unterstützt. Ziel ist, im kommenden Jahr herauszufinden, ob es einen Markt dafür gibt oder nicht. "Wenn nicht, müssen wir uns halt noch etwas Neues für das Schloss überlegen und kreativ sein, allerdings glaube ich schon, dass ein Agrartechnologiezentrum mit Forschung und Entwicklung sehr gut passen würde", sagt Grüneis.

Im sanierten Teil des Schlosses ist die Landesmusikschule untergebracht. Im Kirschtrakt hat das Heimat- und Kulturwerk zwei Ausstellungsräume und ein Regionalbildarchiv eingerichtet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger