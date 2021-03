Lambacher zum neuen BFI-Chef in Salzburg ernannt

Nach der Matura an der Welser HAK I studierte Kremsmair an der JKU Betriebsinformatik. Der 58-Jährige ist seit 38 Jahren am BFI tätig und durchlief dort mehrere Stationen als Abteilungsleiter, Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern plant umfassende Reformschritte hin zu mehr Marktorientierung.

