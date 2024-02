Weiter Kritik an Rabl-Kandidatur für "Yad Vashem"-Verein

Wie berichtet kandidiert der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) gemeinsam mit seinem Linzer Amtskollegen Klaus Luger (SP) für den Vorstand des Vereins "Österreichische Freunde von Yad Vashem". Dieser pflegt die Beziehungen Österreichs zu der staatlichen israelischen Gedenkstätte für den Holocaust in Jerusalem. Dem Verein hätte nach dem geschlossenen Abtritt des bisherigen Vorstands die Auflösung gedroht, begründeten die Politiker ihre Entscheidung für eine gemeinsame Kandidatur.

Nachdem bereits Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, heftige Kritik an der Kandidatur des FP-Politikers geübt hat, schließt sich nun das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) an: Rabl verhöhne Holocaust-Opfer, heißt es in einer Aussendung des MKÖ-Vorsitzenden Willi Mernyi. "Rabl hat sich nicht nur nie von den unzähligen rechtsextremen und antisemitischen ‚Einzelfällen‘ seiner Partei distanziert, sondern er hat auch selbst für einige gesorgt."

Mehr zum Thema: Yad Vashem-Vorstand: „Wir werden in keine Kampfabstimmung gehen"

Mernyi wirft Rabl vor, im Vorjahr – die OÖN haben berichtet – ein Treffen rechtsextremer Burschenschafter in Wels subventioniert und empfangen zu haben. Auch dass die nach dem NS-Dichter benannte "Franz-Resl-Straße" nicht umbenannt wurde, lastet er dem Bürgermeister an. Tatsächlich wurde ein entsprechender Antrag im Herbst des Vorjahres im Gemeinderat mit Stimmen von VP und FP abgelehnt.

Kritik übt Mernyi auch an den anderen Politikern, die gemeinsam mit Rabl kandidieren: "Als Weißwäscher gibt man sich nicht her." Auch der grüne Nationalratsabgeordnete Ralph Schallmeiner sprach von einem "Versuch der eigenen Weißwaschung" und bezeichnete Rabls Kandidatur als "pure Chuzpe".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper