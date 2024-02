Krenglbacher ist neuer Obmann des Onlinehandels

Neue Funktion für Gerald Walter in der Wirtschaftskammer

Er löst den Linzer Martin Sonntag ab, der künftig seine Stellvertretung übernimmt und weiterhin Bundesgremialobmann bleibt.

Walter ist seit 2001 Unternehmer und startete mit einem Onlineshop für Noni-Saft von den Fidschi-Inseln. 2007 gründete er mit drei Partnern ein Start-up für den Vertrieb eines Ortungsservice für Fahrzeuge und Personen. Jüngstes Projekt ist Print.Pink, ein Druckshop, der von gebrandeten Tassen über Flyer bis hin zum Bademantel mit dem eigenen Logo eine bunte Vielfalt anbietet. In seinem Heimatort sitzt Walter im Gemeinderat und ist VP-Fraktionsobmann.

In seiner neuen Funktion will er an die Leistungen seines Vorgängers anknüpfen und die Mitglieder bestmöglich unterstützen.

