In Peuerbach in die Welt der Astronomie eintauchen

Anlässlich des 600. Geburtstages des Astronomen Georg von Peuerbach fand im Vorjahr nach Eferding die zweite communale oö in Peuerbach statt. Unter dem Titel „Kosmos. Neue Welten“ gab es fünf Monate lang eine bunte Vielfalt kultureller Angebote, mehr als 20.000 Besucher wurden gezählt. Am Wochenende wurde nun nach der Umbauphase die Dauerausstellung „Kosmos. Neue Welten – Georg von Peuerbach und sein Vermächtnis“ im Schlossmuseum Peuerbach eröffnet.



Künftig gibt es jedes dritte Wochenende im Monat ein spannendes Vermittlungsprogramm zu den Themen Astronomie und Weltraumfahrt.

„Georg von Peuerbach war ein bedeutender Humanist und der wichtigste Astronom seiner Zeit. Die communale hat sein Werk und sein Wirken in die Gegenwart geholt – die Dauerausstellung im Schloss ist eine hervorragende Möglichkeit für alle, in die Welt der Astronomie und Weltraumfahrt einzutauchen“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Eröffnung. Ganz im Sinne der communale, die stark auf Vermittlung und Partizipation setzt, wird ein spezielles Programm zu erleben sein, das neben klassischen Führungen für Erwachsene und Schulgruppen auch an jedem dritten Wochenende von April bis Juni und September bis Dezember von 10 bis 16 Uhr ein „Supergalaktisches Familienwochenende“ mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Programm hat. Für Gruppen werden Führungen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten angeboten. Zusätzlich wird es Veranstaltungen des Teams der Sternwarte Gahberg geben.

