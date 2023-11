Der Winterdienst ist bereit für Schnee und Eis

In den kommenden Tagen ist auch in tiefen Lagen mit Schneefall zu rechnen. Dafür sind die bis zu 140 Mitarbeiter der Abteilungen Baudirektion und Städtische Dienstleistungen bereits gut gerüstet.

Der Winterdienst in Wels kümmert sich um rund 360 Kilometer Straßen (eigentlich 720 Kilometer durch die doppelseitige Reinigung), etwa 50 Kilometer öffentliche Radwege und rund 140 Kilometer öffentliche Gehsteige, die von Schnee und Eis befreit werden müssen. Die Streumaterial-Lager sind mit rund 600 Tonnen Salz, 500 Tonnen Splitt und 32.000 Litern Sole gut gefüllt. Es gibt auch eine eigene Anlage für Feuchtsalzstreuung.

In der vergangenen Saison gab es 21 Einsätze mit nicht ganz 6400 Personal- und etwas mehr als 2500 Fahrzeug-Einsatzstunden. Es wurden knapp 800 Tonnen an Salz und Salzsole und nicht ganz 220 Tonnen an Splitt verbraucht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper