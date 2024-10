Auffahrunfall auf der B133 bei Straßham forderte 3 Verletzte

Drei verletzte Frauen, drei beschädigte Fahrzeuge und erhebliche Verkehrsbehinderungen: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalles am späten Montagnachmittag zwischen Straßham und Alkoven im Bezirk Eferding. Der Unfall passierte gegen 16:15 Uhr auf Höhe einer Gärtnerei, wo eine 89-Jährige ihren Renault angehalten hatte, um nach links einzubiegen. Ein nachkommender Lkw-Lenker bemerkte die Bremsung zu spät und fuhr auf den Wagen der betagten Frau auf. Das Auto wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen.

Der Wagen der betagten Lenkerin wurde erheblich beschädigt. Bild: www.fotokerschi.at | Antonio Bayer

Die beiden Lenkerinnen und die 68-jährige Beifahrerin der Pensionistin zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Notarzt und von den Rettungskräften des Roten kreuz und des Samariterbundes versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der 31-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Alkotest bei den Lenkern verlief negativ, teilte die Polizei am Montagabend mit.

B133 eine Stunde lang gesperrt

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Alkoven und Polsing an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Arbeiten wurde die B133 für gut eine Stunde komplett gesperrt. Zwar wurde eine Umleitung eingerichtet, die Sperre führte aber dennoch zu erheblichem Stau im Feierabendverkehr.

Lokalisierung: Der Unfall passierte zwischen Alkoven und Straßham

