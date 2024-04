A8 bei Sattledt: Mutter und Sohn (6) bei Kollision mit Sattelzug verletzt

Die Deutsche war gegen 19.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Mit im Auto war ihr kleiner Sohn (6). In Sattledt setzte ein 49-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Sattelzug zum folgenschweren Spurwechsel an: Offenbar aufgrund der Dämmerung und des starken Regens übersah der Mann dabei den Pkw der Frau, der durch die Kollision erst in eine Leitschiene geschleudert wurde, bevor er auf der zweiten Spur zum Stillstand kam.

Das Sattelkraftfahrzeug blieb auf dem Pannenstreifen stehen. Die 45-Jährige und ihr Sohn wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Autobahnteilstück zwischen A8 und A9 war für die Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt. Der Pkw war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Lenker kam ohne Verletzungen davon und konnte seine Fahrt fortsetzen.

