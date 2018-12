Für Sozialleistungen Sex gefordert? Prozess wird neu aufgerollt

WELS. Im Fall jenes 64-jährigen, pensionierten Beamte aus dem Bezirk Gmunden, der gegen sexuelle Dienste diverse Bescheinigungen ausgestellt haben soll, hat der Einzelrichter am Landesgericht Wels heute ein Unzuständigkeitsurteil gefällt.

Bild: Weihbold

Der ehemalige Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Gmunden musste sich wegen „Geschenkannahme“ und dem „Vergehen der Vorteilsannahme“ vor Richter Anton Weber verantworten. Staatsanwalt Günther Diplinger warf ihm vor, gegen sexuelle Dienste Bescheinigungen für Heizkostenzuschüsse und Mindestsicherung ausgestellt zu haben.

Dabei soll der Angeklagte gegenüber den Opfern allerdings nicht gewalttätig geworden sein. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 1998 und 2015. Im Vorjahr sind die Vorwürfe öffentlich geworden. Zwei Frauen brachten den 64-Jährigen nun vor Gericht. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Video vom Prozess:

Weil "nur" Geschenk- und Vorteilsannahme angeklagt waren, fällte Richter Anton Weber am Nachmittag ein Unzuständigkeitsurteil. In Verbindung mit den zahlreichen am Donnerstag gehörten Zeugen stehen für Weber schwerere Vorwürfe als angeklagt im Raum - etwa gefährliche Drohung und geschlechtliche Nötigung. Das müsste vor einem Schöffengericht verhandelt werden.

Der Angeklagte erbat sich drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwalt Günther Diplinger gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

