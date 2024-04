26-Jähriger kracht bei Grieskirchen mit Auto in Sattelanhänger: schwer verletzt

Der 56-jährige Lkw-Lenker aus Polen hatte am Montag gegen 6.45 Uhr laut seinen Angaben die Warnblinkanlage aktiviert und seinen Sattelschlepper auf der B141, der Rieder Bundesstraße zwischen Haag am Hausruck und Grieskirchen, am Fahrbahnrand angehalten. Er wollte vergewissern, ob er auch noch auf der richtigen Strecke unterwegs sei.

Ein nachkommender 26-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen krachte daraufhin in das Heck des Anhängers. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und nach Versorgung durch den Notarzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

