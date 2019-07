20.000 Euro für Katastrophenhilfe

WELS. Eine großzügige Spende in Höhe von 20.000 Euro hat Peter Csar, Personalvertreter des Landes, im Namen vieler Landesbediensteter dem Roten Kreuz in Wels für den Katastrophenhilfsdienst überreicht. Mit dem Geld wird ein Klein-Lkw mit 5,5 Tonnen angekauft. Mit dem neuen Fahrzeug können etwa große Mengen Sanitätsmaterial zu Großeinsätzen gebracht werden. "Viele Landesbedienstete unterstützen mit einem monatlichen Beitrag die wertvolle Arbeit der Rot-Kreuz-Mitarbeiter, und ich freue mich, dass ich nun wieder eine Spende übergeben kann", so Csar. Bezirksstellenleiter Bernhard Ploier bedankte sich im Namen des 32-köpfigen Katastrophenhilfsdienst-Teams für die großzügige Unterstützung. Diese Schnelleinsatzgruppe hilft bei der Bewältigung von Großeinsätzen, baut Feldküchen auf und organisiert Hilfstransporte ins Ausland.

