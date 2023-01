Warteschlangen und Einlass-Stopps: Thermen in Oberösterreich voll ausgelastet

"Thermenauslastung: 100 Prozent – Freie Liegestühle: Null – Bereich vollständig ausgelastet, kein Einlass": Wer in den Ferien einen spontanen Thermenbesuch plant, der braucht zu den Stoßzeiten ein Quäntchen Glück, um überhaupt ins wohlig warme Nass zu gelangen. Die größeren Thermen in Oberösterreich – die Eurothermen mit ihrem Flaggschiff Bad Schallerbach und den beiden kleineren Standorten Bad Hall und Bad Ischl sowie die Therme Geinberg – werden derzeit regelrecht gestürmt und müssen immer wieder Besucher abweisen.

Kontingente ausgebucht

Bilder in sozialen Medien zeigen lange Warteschlangen an den Kassen, die bis auf den Thermenvorplatz hinausreichen, auf den Websites wird darauf hingewiesen, dass derzeit keine neuen Besucher in die Therme gelassen werden können. Wer sich online vorab ein Ticket sichern will, sieht rot: Die Kontingente für die kommenden Tage sind ausgebucht. Die nächsten freien Karten für das Aquapulco gibt es beispielsweise am Montag, 9. Jänner – dann, wenn die Ferien vorbei sind.

Bis zu 6000 Gäste pro Tag

"Weihnachtsferien sind bei uns immer Hochsaison", sagt dazu Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser, der von einer "Spitzenauslastung" spricht. Allein den Standort in Bad Schallerbach mit der Piratenwelt für Kinder, der Tropicana-Therme und der Saunawelt Auszeit, besuchen derzeit bis zu 6000 Menschen pro Tag. "Wir sind vollständig ausgelastet. Das ist aber um diese Jahreszeit eine völlig normale Situation", sagt Hochhauser. Die Besucherzahlen seien ähnlich wie in den Jahren vor Corona. Ob mehr Menschen als sonst an den Kassen abgewiesen werden müssen, darüber liegen allerdings keine Daten vor.

Alternative zum Skifahren?

Die schlechte bis nicht vorhandene Schneelage in den Skigebieten mag den Zustrom zu den Thermen und Bädern begünstigt haben. So mussten in Oberösterreich mehrere kleinere Skigebiete in Ermangelung der weißen Pracht vorübergehend schließen. Wie berichtet, wurde der Betrieb etwa im Skigebiet Sternstein, in Kirchschlag und am Hansberg eingestellt.

Autor Judith Pointner Redakteurin Online