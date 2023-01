Guter Beginn, jähes Ende: Saisonpause für Oberösterreichs kleine Skigebiete

So sieht es derzeit in Kirchschlag aus.

Franz Danner hatte schon "alles beinand". Bereits Mitte Dezember konnte der Geschäftsführer des Familienskigebietes Hansberg, knapp 30 Autominuten von Linz entfernt, grünes Licht geben. Der Hansberg-Schlepplift nahm Fahrt, die Skifahrer Schwung auf. Nur knapp zwei Wochen später kann Danner nur ein Fazit ziehen: wie gewonnen, so zerronnen. Das kleine Skigebiet in St. Johann am Wimberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) steht trotz intensiver Beschneiung still – aber nur für die Erwachsenen.