"Brand aus" am Almsee: Videos zeigen die aufwendigen Löscharbeiten

Ein Waldbrand hielt die Einsatzkräfte in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) mehr als 24 Stunden lang auf Trab: Ein Areal am Hausberg (1246 m) oberhalb des Ostufers des Almsees war betroffen, an die 100 Personen – Feuerwehrleute, Bergretter, Polizei – sowie zwei Hubschrauber standen seit Montagnachmittag im unwegsamen Gelände im Einsatz, berichtete die Feuerwehr.

Wind befeuerte Glutnester

In der Nacht setzte starker Regen ein, der allerdings den Brand nicht völlig löschte. Am Dienstag um 6.30 Uhr rückten die die Freiwillige Feuerwehr und die Bergrettung Grünau abermals aus. Mit einer Wärmebilddrohne wurde das Areal abgesucht. Dabei zeigte sich, dass nach wie vor Glutnester vorhanden sind, die durch den starken Wind immer wieder aufflammen.

Erneut wurden Hubschrauber angefordert, während sich die Einsatzkräfte zu Fuß auf dem Weg zu den Brandherden machten. Die Helikopter der Flugpolizei transportierten Wasser aus dem Almsee auf den Hausberg. Von einem Löschwasserbehälter aus wurde das Wasser mittels Pumpen auf die einzelnen Löschtrupps verteilt.

In der Bilderstrecke sehen Sie Fotos des aufwendigen Einsatzes hoch über dem Almsee:

Einsatz im hochalpinen Gelände

Die Löschtrupps, bestehend aus Kräften der Feuerwehr und Bergrettung, kämpften im hochalpinen Gelände gegen Glutnester im Boden. Eine besondere Gefahr stellte dabei das steile, felsige Gelände dar, weshalb nur unter Seilsicherung durch Bergretter gelöscht werden konnte.

Am späteren Nachmittag wurde schließlich "Brand aus" gegeben. Der andauernde Regen erschwerte die Abbauarbeiten im steilen Gelände bedeutend, teilte die Feuerwehr mit. Gegen 19:30 Uhr war der fordernde Einsatz schließlich beendet. Informationen zur Brandursache lagen vorerst keine vor, die Polizei ermittelt.

Videos zeigen die Löscharbeiten am Boden ...

... und aus der Luft:

Lokalisierung: Der Hausberg (1246 m) ist ein Nebengipfel des Schneiderbergs (1324 m) am Ostufer des Almsees