Vier Waldohreulen erschossen? Angeklagte plädieren zu Prozessbeginn auf nicht schuldig

Prozess am Landesgericht Wels.

Haben ein 67-Jähriger und dessen beiden Söhne (36 und 32 Jahre alt) am Sonntag, 23. April, gegen 20.30 Uhr mehrere Waldohreulen im Gemeindegebiet von Pram erschossen, die OÖN haben berichtet. Am Donnerstag um 13 Uhr begann im Landesgericht Wels der Prozess gegen das Trio. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zu Beginn der Verhandlung plädierten die drei Beschuldigten auf unschuldig. "Wir sind dort in der Wiese gestanden und haben auf fliegende Krähen geschossen", sagte der 32-Jährige Angeklagte. Erklärung für die toten Eulen im Nest habe er keine.

Die Befragung der Angeklagten laufen. Der Artikel wird aktualisiert.

Mehr zum Thema Innviertel Innviertel Waldohreulen erschossen? Trio steht in Wels vor Gericht WELS / PRAM. Laut Polizei wurde mit Schrotflinten gezielt auf das Nest geschossen Waldohreulen erschossen? Trio steht in Wels vor Gericht

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper