Urlauberin fand Skorpion-Familie in ihrem Koffer

Einen gehörigen Schreck dürfte eine Frau aus Natternbach (Bezirk Grieskirchen) bekommen haben, als sie am Wochenende nach einem Urlaub in Kroatien ihren Koffer öffnete: Zwischen Badeanzug und Sommerkleidern hatte es sich ein mehrere Zentimeter großer Skorpion gemütlich gemacht. Und er – oder besser gesagt sie – war nicht allein. Zwei neugeborene Baby-Skorpione waren ebenfalls im Gepäck, es sollten aber noch mehr werden. So brachte das Skorpion-Weibchen in kurzer Zeit mehr als zehn Jungtiere zur Welt.

Ins Tierheim nach Linz gebracht

Die überraschte Urlauberin sicherte die Skorpion-Familie und alarmierte die Tierhilfe Gusental. Die Tierretter brachten die Spinnentiere in das Tierheim nach Linz. Dort warten sie nun quasi auf die Ausreise. "Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, etwa wenn ein Mitarbeiter des Tierheims nach Kroatien auf Urlaub fährt, werden sie mitgenommen und dort wieder ausgesetzt", so ein Mitarbeiter der Tierhilfe Gusental im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"Nicht in heimischen Gefilden aussetzen"

Die Anruferin habe völlig richtig gehandelt. Keinesfalls sollte man selbst die Initiative ergreifen und die Skorpione in heimischen Gefilden aussetzen. "Bei den aktuellen Temperaturen könnten sie sich vermutlich gut vermehren. Sie gehören aber nicht hierher", so der Tierretter.

Ähnlich wie Wespenstiche

Ob der Skorpion der Urlauberin gefährlich hätte werden können? "Nur wenn sie allergisch ist. Bei den meisten Skorpion-Stichen verhält es sich ähnlich wie mit Wespenstichen. Im Normalfall kommt es zu einer Schwellung, mehr nicht". Wenn eine Allergie vorliegt, kann es allerdings schnell kritisch werden. Tritt Unwohlsein und Schwindel auf, sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.

Immer mehr "blinde Passagiere"

Generell beobachtet die Tierrettung in der Urlaubszeit einen Anstieg derartiger Einsätze wegen "blinder Passagiere", die versehentlich aus dem Ausland mitgenommen werden. Er kürzlich machte ein Skorpion Schlagzeilen, der von der Tierrettung Linzer aus einer Wohnung geholt wurde.