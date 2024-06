Unter Traktor eingeklemmt: 24-Jährige konnte Partner (33) befreien

Erneut kam es in Oberösterreich zu einem schweren Unfall mit einem Traktor - erst am Vortag war in Gaspotshofen (Bezirk Grieskirchen) ein Landwirt mit dem Traktor über eine Böschung 20 in die Tiefe gestürzt.

Lesen Sie auch: Landwirt (72) stürzte mit Traktor 20 Meter ab

In Peilstein, oberes Mühlviertel, war ein 33-Jähriger am Mittwoch gegen 19 Uhr mit Mäharbeiten mit dem Traktor beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Das Fahrzeug stürzte über eine Böschung, der Bauer wurde darunter eingeklemmt.

Die 24-jährige Lebensgefährtin konnte im nahegelegenen Wohnhaus die Hilferufe des Verletzten hören. Sie fand ihren Freund unter dem Traktor liegend vor. Mit enormen Kraftaufwand konnte sie das schwere Fahrzeug anheben und den 33-Jährigen befreien. Dann verständigte sie den Notarzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus 10 ins UHK Linz geflogen.

