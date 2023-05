"Unglaublich tolle Ideen" für die Familien im Land

Mit dem Felix Familia zeichnen die OÖN und das Land OÖ jedes Jahr innovative Projekte aus. Heuer waren Verwaltungseinrichtungen aufgerufen, sich zu bewerben. Das Ziel ist stets dasselbe: familienfreundliches Engagement vor den Vorhang zu holen – und damit einen Anreiz zur Nachahmung zu bieten. "Und es ist immer wieder unglaublich, wie viele tolle Ideen es gibt", dankte Familienreferent, Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) den Gewinnern bei der Siegerehrung in Linz. Platz eins darf sich über eine Bronzestatue von Bildhauer Klaus Liedl und 3000 Euro freuen. Für Platz zwei gibt es 2000 Euro. Der dritte Platz ist mit 1000 Euro dotiert.

Felix Familia - die Preisträger

Großeltern, Eltern, Kinder – alle helfen mit, dass das Freibad erhalten bleibt. Bild: Gemeinde Weitersfelden

1. Platz: Ein ganzer Ort packt mit an

Seit 40 Jahren gibt es das Freibad in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) – und es ist für die Bewohner mehr als nur ein Platz zum Plantschen. „Im Gegenteil, es ist ein Kommunikationszentrum, ein Treffpunkt und natürlich besonders für die Kinder ein ganz wichtiges Freizeitangebot, nicht nur in den Ferien“, erzählt Amtsleiter Klaus Preining.

Dementsprechend groß war die Enttäuschung, als es im Rahmen der Bäderstudie als Schließungsstandort geführt wurde. Um das zu verhindern, hat die Gemeinde die Initiative ergriffen und den Verein „Baywatch – wir retten unser Freibad“ gegründet, dem mittlerweile fast 200 Mitglieder angehören. Väter, Mütter, Kinder, Jugendliche, Pensionisten – alle helfen mit, damit das Bad bald wieder „alle Stückerl spielt.“

So wurde bereits das Gebäude erneuert, frisch gepflastert und eine moderne Filteranlage installiert. Finanziert wird das Ganze mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Sponsorings und Veranstaltungen. Damit geht sich auch das künftig neue „Highlight“ aus – ein Spielepark mit Schaukelanlage, Trampolin, Boulderwand, zwei Beachvolleyballplätzen und einem hölzernen Spielschiff.

Mit dem Sieg beim Felix Familia geht die Bronzestatue des Künstlers Klaus Liedl nach Weitersfelden – sowie 3000 Euro. Bürgermeister Franz Xaver Hölzl weiß genau, wie das Geld verwendet wird. „Damit machen wir ein großes Fest zur Gleichenfeier.“

Eröffnet wird das Freibad planmäßig am 15. Juli – und „alle – nicht nur die Weitersfeldener – sind herzlich willkommen.“

Kinder werden in ihrer Heimatstadt sozialpädagogisch betreut. Bild: Heidlmair GmbH

2. Platz: Ein gutes Zuhause auf Zeit

Wenn Kinder nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können, werden sie nicht in eine Unterkunft irgendwo in Oberösterreich gebracht, sondern können in Wels bleiben. Möglich macht das das Projekt „Fam.Be.Wo“, für das die Stadt 15 Wohneinheiten geschaffen hat. Wie das Projekt genau aussieht, zeigt ein kurzer Film:

Projekt "Fam.Be.Wo": Welser Kinder in Not bleiben in ihrem Umfeld Wenn Kinder nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können, werden sie nicht in eine Unterkunft irgendwo in Oberösterreich gebracht, sondern können in Wels bleiben. Möglich macht das das Projekt „Fam.Be.Wo“.

„Ziel ist, dass die Kinder und Jugendlichen nicht aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen werden“, erklärt Martin Pantlitschko von der Kinder- und Jugendhilfe des Magistrats. Wenn die Familiensituation ohnehin schon schwierig ist, sollte wenigstens der Alltag Sicherheit bieten. Die Kinder wohnen aber nicht nur dort, sondern werden auch von Experten der Heidlmayr Gmbh sozialpädagogisch betreut. In Betrieb ist „Fam.Be.Wo“ seit 1. Mai 2022 und die Erfahrungen sind „extrem positiv“, sagt Martin Pantlitschko. Aktuell sei man bereits fast ausgebucht.

Die Ein- bis Dreijährigen werden hier bestens betreut. Bild: Gemeinde Lembach

3. Platz: Eine Krabbelgruppe für alle

Vier Gemeinden, eine Krabbelgruppe – ist das schwierig? „Nein, überhaupt nicht“, sagt Bürgermeisterin Nicole Leitenmüller aus Lembach (Bezirk Rohrbach). „Denn wir waren uns alle bewusst, dass keiner von uns das allein stemmen könnte. So etwas geht nur mit Kooperation“. Und so haben sich die benachbarten Orte Lembach, Putzleinsdorf, Niederkappel und Hörbich zusammengetan und eine Krabbelgruppe für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren initiiert. Gebaut wurde sie in Lembach, gleich in unmittelbarer Nähe zu Kindergarten und den Schulen.

Die Betreuungseinrichtung werde sehr gut angenommen. „Die Anfragen für das kommende Jahr übersteigen bereits das Angebot, sodass wir im Herbst sogar mit einer dritten Gruppe starten“, sagt Nicole Leitenmüller.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader

