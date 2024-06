Unfall nahm fünf Kindern ihren Papa: Ganz St. Martin steht der Familie bei

Wenn bei seinen Liebsten alles in Ordnung war, ging es auch Josef Rammelmüller gut. "Sepp war beruflich viel auf Baustellen unterwegs. Deshalb hat er untertags immer angerufen und gefragt, ob daheim eh alles okay ist", sagt Carina Hofer, eine gute Freundin der Familie.

Am 21. Mai meldete sich der fünffache Vater aus Plöcking (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis) nicht mehr. Seine Frau Tanja erhielt an diesem Tag die schreckliche Nachricht, dass ihr Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B122 in Sierning ums Leben gekommen war.

Ihre gemeinsamen Kinder sind zwischen sieben Monaten und elf Jahren alt. Sie verloren auch einen Spielgefährten: "Er war handwerklich sehr geschickt und hat zu Hause im Garten ein kleines Spielparadies geschaffen. Er wollte immer das Beste für seine Familie", sagt Carina Hofer.

Finanzielle Sorgen

In der Mühlviertler Gemeinde ist die Anteilnahme groß. Musiker, Vereine und Bekannte haben sich zusammengetan und miteinander ein Konzert auf die Beine gestellt. Auch das Rundherum – von der Verpflegung bis hin zum Kinderprogramm – wird von Freiwilligen und Firmen aus der Umgebung zur Verfügung gestellt.

Mit der Benefizveranstaltung in der Granitarena Plöcking am 16. Juni wollen sie der Familie vor allem finanziell helfen. Ihr Haus muss noch abbezahlt werden, die Mutter kümmert sich daheim um die Kleinen. "Sie können jeden Euro brauchen", sagt Daniela Eichinger, die bei der Organisation mitgeholfen hat.

Das Vorhaben löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Auch die Mitschüler von Sara und Jannik, den ältesten Kindern des Verstorbenen, stellen sich mit ihren Lehrerinnen in den Dienst der guten Sache. Die Beteiligten leisten damit auch seelischen Beistand. Sie geben der Familie das Gefühl, mit ihren Sorgen nicht alleingelassen zu werden.

Seine Hilfsbereitschaft zeichnete auch den Verunglückten aus. Vor allem bei Anliegen rund ums Bauen war der 60-Jährige immer zur Stelle. Wegen seiner vielseitigen Begabungen und Interessen hatte Josef Rammelmüller mehrere Spitznamen. "Bei uns in der Siedlung haben wir in ‚Bagger Sepp‘ oder ‚Sepp mit de Hunde‘ genannt", sagt Carina Hofer. Hunde deshalb, weil er auch ein großes Herz für seine Rottweiler hatte.

In seiner Freizeit sei er auch gerne mit dem Motorrad unterwegs gewesen, oder habe Radtouren mit den Kids unternommen. Bekannt war Josef außerdem für seine direkte Art. "Er hat einmal zu mir gesagt, dass es ihm nicht wichtig sei, was fremde Menschen über ihn denken. Wichtig waren ihm die Leute, die er gern hat, und dass sie wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können."

Infos zum Konzert

In Gedenken an Josef Rammelmüller findet am Sonntag, 16. Juni, ab 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, ein Benefizkonzert in der Granitarena Plöcking (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis) statt. Musiker, der Verein Erlebniswelt Granit, die Feuerwehr, Lehrerinnen, Mitschüler, Sportverein und viele weitere Freiwillige beteiligen sich an diesem Nachmittag. Bei Schlechtwetter geht das Konzert in der Stockschützenhalle Aubach über die Bühne.

