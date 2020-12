Unfall mit Mopedauto: 15-jähriger gegen Traunbrücke geprallt

Der 15-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 18:30 Uhr mit dem Leichtkraftfahrzeug seines Vaters auf der B144 in Richtung Lambach unterwegs. In der Ortschaft Stadl-Traun, Gemeinde Stadl-Paura, geriet der Jugendliche in einer leichten Linkskurve, direkt vor der Brücke über den Traunfluss, von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückenbauwerk.

Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Die B144 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde totalgesperrt.