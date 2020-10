Unbekannter löste Suchaktion aus

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Braunau entdeckte den bisher unbekannten Mann neben der Straße liegend, als er am Montag auf der Frauscherecker Landesstraße im Gemeindegebiet St. Johann am Walde entlang fuhr. Als er wenig später umkehrte und zu der Stelle zurückfuhr, war der Mann jedoch verschwunden. Nur eine Tasche mit Lebensmitteln konnte der Braunauer finden.

Daraufhin informierte der 34-Jährige die Polizei über den Vorfall, die eine großräumige Suchaktion einleitete. Gegen 20:30 Uhr starteten drei Polizeidiensthundestreifen, insgesamt 50 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Frauschereck und St. Johann am Walde, sowie ein Polizeihubschrauber aus Salzburg die Suche.

Die Suche verlief in der Nacht jedoch ohne Erfolg und wurde am Dienstag fortgesetzt.

Die Polizeiinspektion Aspach bittet um Hinweise von Zeugen, die den Mann am Montag ab etwa 19:30 Uhr gesehen haben, den Mann kennen, oder wissen wo er sich aufhält (059133 4203).

Der Unbekannte ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 165 cm groß, hat schulterlanges Haar und trägt eine schwarze Kapuzen- oder Lederjacke und Jeans. Er wurde am Montag tagsüber von vielen Personen in St. Johann am Walde gesehen und machte einen verwahrlosten Eindruck.





