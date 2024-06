Umfrageergebnisse: Oberösterreicher sind besorgt um Auswirkungen der Klimakrise

Nach dem Starkregen der vergangenen Wochen folgt nun eine frühsommerliche Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad. Durch den Klimawandel werden solche Wetterkapriolen häufiger. Dieser Umstand ist den Oberösterreichern laut Kaineder bereits bewusst und der Klimaschutz erhalte breite Unterstützung in der Bevölkerung.

Seit 2020 werden von der Forschungseinrichtung Foresight Research jährlich Menschen zum Thema Klima und Umwelt befragt. Heuer nahmen 604 Menschen ab 16 Jahren an der telefonischen Umfrage teil, die im März und April 2024 durchgeführt wurde.

Verständnis für Sorgen der Jugend

Dabei kam unter anderem heraus, dass über alle Altersklassen hinweg ein mehrheitliches Verständnis für die Sorgen der "jungen Generation" bezüglich der Klimakrise herrscht. Sowohl in der Kategorie "bis 29 Jahren" als auch der Altersgruppe "ab 60 Jahren" sind es vier von zehn Befragten, die sehr zustimmen . Laut Umfrageleiter Christian Glantschnigg lasse sich kein Unterschied der Ergebnisse aufgrund von formaler Bildung, dem Wohnort oder einem Stadt-Land-Gefälle beobachten.

Weniger Vögel und Insekten

Fast konstant bleibt, wie sehr die Oberösterreicher die direkten Auswirkungen der Klimakrise in der Natur beobachten. Vor vier Jahren stimmten 33 Prozent der Befragten "sehr" zu, dass es in den letzten Jahren weniger Vögel und Insekten gibt. Heuer stieg der Anteil leicht auf 35 Prozent. In der Altersgruppe ab 60 Jahren, die aufgrund der eigenen Erfahrungen länger einen Vergleich ziehen kann, und bei den Stadtbewohnern sind es sieben von zehn, die dieser Beobachtung sehr oder ziemlich zustimmen.

Weitere Sorgen über die Folgen des Klimawandels betreffen die Wahrscheinlichkeit von Missernten, Wasserknappheit und einer Teuerung von Lebensmittel aufgrund von längeren Hitze- und Trockenperioden. Schneelose Winter halten drei Viertel der befragten für "sehr" oder "ziemlich" wahrscheinlich.

Ein Viertel der Oberösterreicher ist laut der Umfrage der Meinung, die Politik würde zu wenig gegen die Klimakrise unternehmen. In der Gruppe bis 29 Jahren sind es mit 34 Prozent, die dieser Aussage "sehr" zustimmen, im Vergleich etwas mehr als in den übrigen Altersklassen.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer