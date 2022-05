"Traumhaftes Ambiente": 2600 Gäste feiern beim Ball der Oberösterreicher

"Wir zeigen in Wien, wie die Oberösterreicher feiern können", sagte Besucherin Jutta Sperk, Sie ist zum ersten Mal bei diesem Ball und schwärmt, so wie viele andere Gäste, vom "traumhaften Ambiente" im prachtvollen Wiener Rathaus.

Die Ehrengäste wurden schwungvoll vom Musikverein Eggerding (Bezirk Schärding) empfangen - heute geben in Wien nämlich die Innviertler den Takt an, sie haben die Patronanz der Veranstaltung. Auch die Aspacher Tridoppler Musi ließ es sich nicht nehmen, ein paar Gstanzl zum Besten zu geben. "Sie alle machen diesen Ball zu einem Fest und bringen ihn zum Glänzen", sagte Othmar Thann, Obmann des Vereins der Oberösterreicher in Wien in Richtung der 2600 Gäste bei der Eröffnung. Zwei Jahre lang konnte der Ball nicht stattfinden, die Freude beim Verein und den Gästen heute dementsprechend groß: "Endlich wieder ein Oberösterreicher-Ball im Wiener Rathaus", sagte auch Landeshauptmann Thomas Stelzer. Er solle ein Zeichen des Zusammenhalts sein, man werde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz daher auch die Menschen in der Ukraine unterstützen.

Hausherr, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, betonte, dass heute auch Wiener die Gelegenheit haben, die Schönheit Oberösterreichs kennenzulernen und lobte den "wunderbaren Menschenschlag."