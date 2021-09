Traktor kollidierte mit Regionalzug

Gegen 16 Uhr waren an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Maria Aich ein Traktor und ein Triebwagen der Hausruckbahn zusammengestoßen. Der Steyr Traktor wurde durch die Wucht des Aufpralls nahezu in zwei Teile zerrissen. Ersten Informationen zufolge forderte der Unfall zwei Verletzte, die in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern nach Ried gebracht wurden.

Die Feuerwehr Weierfing übernahm die Bergung des schwer ramponierten Traktors, der während des Einsatzes zu brennen begann, aber rasch gelöscht werden konnte. Durch die Aufräumarbeiten kam es an der Hausruckstraße zu Verkehrsbehinderungen. Im Rückstau ereignete sich zudem Auffahrunfall.

Während der Aufräumarbeiten begann das Wrack zu brennen.

Auch der Bahnverkehr war durch den Unfall unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Streckensperre ist mittlerweile wieder aufgehoben, teilten die ÖBB am späten Nachmittag mit.

Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.