Tödlicher Unfall im Mühlviertel: 61-Jähriger starb nach Sturz mit E-Bike

Nach einem Sturz mit dem E-Bike kam am Mittwochnachmittag für einen Mühlviertler jede Hilfe zu spät: Der 61-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war mit seiner 55-jährigen Ehefrau auf der Lichtenauer Straße im Gemeindegebiet Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) unterwegs, als es gegen 12:50 Uhr zu dem folgenschweren Unfall kam.

Reanimationsversuche schlugen fehl

Vermutlich wegen seines nicht ganz eingeklappten Fahrradständers stürzte der vorausfahrende Mann schwer. Rettungskräfte des Roten Kreuz Freistadt und der Notarzt versuchten gut eine Stunde lang, den Schwerverletzten zu reanimieren, hatten aber keinen Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schwere Verletzungen. Die Ehefrau wurde vor Ort vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreut, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Lokalisierung: Der tödliche Unfall passierte auf der Lichtenauer Straße im Gemeindegebiet von Rainbach im Mühlkreis

