Tempo 140 bleibt auf A1 bestehen

Das Ende der schwarz-blauen Bundesregierung verpasste einigen Verkehrsprojekten in Oberösterreich einen Dämpfer. Der Verkehrsversuch Rechtsabbiegen bei Rot, der bei einigen Kreuzungen in Linz geplant war, wird (zumindest vorerst) nicht kommen. Auch bei der Verlängerung der Mühlkreisbahn bis zum Linzer Hauptbahnhof gibt es Verzögerungen.

Beim Testversuch für Tempo 140 auf der A1 zwischen Sattledt und dem Knoten Haid wird es aber keine Änderungen geben, hieß es aus dem Verkehrsministerium. Der Verkehrsversuch war vom früheren Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) gestartet worden. Sein Nachfolger Andreas Reichhardt wird den Testversuch nicht abbrechen. Das bedeutet, dass auch nach dem Ende des einjährigen Testbetriebs am 1. August Tempo 140 weiterhin bestehen bleiben wird. Die Entscheidung, ob Tempo 140 auf manchen Abschnitten generell eingeführt wird, müsse aber der neue Verkehrsminister nach der Wahl treffen, heißt es.

Bisher habe es durch den Verkehrsversuch laut Asfinag keine Probleme gegeben. Die Zahl der Unfälle sei durch das höhere Tempo nicht angestiegen, auch die Zunahme des Schadstoffausstoßes sei vernachlässigbar.

Digitale Streckenmaut

Die Asfinag kündigte gestern in einer Aussendung Vereinfachungen bei der Maut an. Das neue Service „Digitale Streckenmaut FLEX“ steht im Webshop zum Download bereit. Wer das neue System benutzt, spart Zeit, verspricht die Autobahngesellschaft. Das Kfz-Kennzeichen wird an den Mautstellen automatisch erkannt und der Schranken somit ohne weiteres Zutun des Kunden geöffnet. Die Streckenmautabschnitte in Österreich befinden sich auf der A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn, A 11 Karawanken Autobahn, A 13 Brenner Autobahn und S 16 Arlberg Schnellstraße.