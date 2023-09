Junger Linzer nach Suchaktion im Almtal tot aufgefunden

Der Linzer wollte vom Almsee aus über den Neunerkogel, Zehnerkogel, Elferkogel und Zwölferkogel wandern. Am Samstag hätte er von dieser mehrtägigen Tour nach Hause kommen sollen. Als seine Eltern am Sonntag noch immer nichts von ihrem Sohn gehört hatten, meldeten sie sich bei der Polizei.

Das Auto des Vermissten wurde danach beim Almsee gefunden, bestätigte die Polizei. Am Sonntag startete dann eine große Suchaktion. Feuerwehr, Bergrettung, Suchhundestaffeln, Helikopter mit Wärmebildkamera und eine Drohne suchten nach dem Vermissten. Gegen 23:20 Uhr musste die Suche abgebrochen werden, am Montag in der Früh wurde sie erneut aufgenommen.

In einem Gipfelbuch auf dem Föhrengrabeneck wurde ein Eintrag von dem Linzer gefunden, den er am Donnerstag geschrieben haben soll: "Auf gehts zum Fäustling". Daher konzentrierten sich die Suchmannschaften auf das Gebiet rund um den Fäustling. Am Montagvormittag wurde der Mann schließlich tot aufgefunden, über die genauen Todesumstände ist noch nichts bekannt.

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner

