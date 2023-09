Michael (29) stürzte bei Wanderung in den Tod

Unweit des Föhrergrabeneck stürzte der junge Linzer am Gratweg zum Fäustling ab.

Das Wetter war perfekt für eine Bergtour. Sonnig und nicht mehr zu heiß. Michael P. wollte daher, wie so oft in der Vergangenheit, die freie Zeit für eine ausgedehnte Wanderung nützen. Vom Almsee im Gemeindegebiet Grünau im Almtal aus wollte der 29-jährige Linzer am vergangenen Donnerstag die "Almtaler Sonnenuhr", eine durchaus anspruchsvolle Überschreitung von Neuner-, Zehner-, Elfer- und Zwölferkogel sowie des 1945 Meter hohen Einserkogels, wandern.