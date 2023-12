Stürmische Weihnachten im Anmarsch

Ganz vom Tisch sind weiße Weihnachten noch nicht. Zumindest im Mühlviertel und im südlichen Bergland, Salzkammergut, kann es ein bisschen angezuckert sein.

Viel relevanter wird in den kommenden Tagen aber ein anderes Thema: Sturm und Niederschläge, die uns ab Donnerstagabend erreichen und auch am Heiligen Abend, wenn auch in abgeschwächter Form, noch beschäftigen werden.

"Wir geben sowohl eine Schnee- als auch eine Regenwarnung aus", sagt Christian Resch von GeoSphere Austria (vormals: ZAMG). Und Wind sowieso.

Ab Donnerstagabend: Sturm, Regen und Schnee

Losgehen wird es bereits am Donnerstag. Tagsüber wird es trüb und wolkig. Die Niederschläge werden sich allmählich ausdehnen auf das ganze Land. Und dann wird auch der Wind Thema. Mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h sei in exponierten Lagen bis in die Nacht zum Sonntag zu rechnen, sagt der Meteorologe.

Dazu komme relativ viel Niederschlag. Wie viel genau, lasse sich aber noch nicht recht abschätzen - "das kommt darauf an, wo die Schneefallgrenze liegt. Je tiefer die Schneefallgrenze, desto weniger flüssigen Niederschlag wird es geben."

Auf den Bergen könne durchaus ein Meter Schnee fallen, in den Niederungen wird es vermutlich eher Regen sein, sagt der Meteorologe. Zu möglichen Herausforderungen oder Schäden - Stichwort: Überflutungen - könne man zum derzeitigen Zeitpunkt aber noch nicht viel sagen. Das kann erst in den kommenden Tagen präzisiert werden.

Wintersportler sollten defensiv sein

Wintersportlern jedenfalls rät er, die Lawinensituation in den kommenden Tagen und in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester gut im Auge zu behalten. "Ich bin kein Lawinenprognostiker. Aber man sollte in diesen Tagen lieber defensiv sein und sich wirklich gut informieren."

Am Heiligen Abend selbst sollte der Wind schließlich zwar immer noch lebhaft, aber nicht mehr in Sturmstärke über das Land brausen. Aus einer dichten Wolkendecke kann es immer wieder Regenschauer geben. Die sind anfangs im Süden und Norden auch noch kräftiger, lassen im Tagesverlauf aber nach, heißt es von der GeoSphere. Die Temperaturen werden sich am 24. bei relativ warmen 4 bis 10 Grad bewegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger