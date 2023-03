Stromdiebe zapften Straßenlaterne an

Energiekosten sparen – das haben manche Menschen offenbar falsch verstanden: Im Einkaufszentrum "Frunpark" in Asten wurden zuerst die kostenlosen E-Ladestation für Kunden zum Dauerparkplatz, nun zapften dreiste Elektroautobesitzer Straßenlaternen an, um ihre Gefährte zu laden. Ein Stromdieb wurde vorgestern bei der Polizei angezeigt.

In der vergangenen Woche musste das Shoppingcenter seine drei kostenlosen E-Ladestationen abdrehen, weil Dauerparker diese missbraucht hatten. Projektmanager Josef Anreiter bestätigt gegenüber dem ORF, dass Autos sogar über Nacht geladen wurden. Nachdem der Strom an den Ladestationen abgedreht wurde, hätten manche Personen ihre Elektroautos einfach an die Steckdose der Straßenbeleuchtung angeschlossen, die eigentlich für Reinigungszwecke gedacht ist. Die Steckdosen an den Masten ließen sich kaum absichern, es seien strenge Kontrollen geplant, Wiederholungstätern drohe eine Anzeige, so der Projektleiter.

Bisher eine Anzeige

Ob es landesweit bisher zu mehreren Stromdiebstählen dieser Art gekommen ist, ist der Polizei nicht bekannt. Zumindest sei bisher nur ein Fall zur Anzeige gebracht worden. Es handelt sich um einen Autobesitzer, der offenbar mehrmals und über einen längeren Zeitraum Strom aus dem Einkaufszentrum abgezapft haben dürfte.

