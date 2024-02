Stierattacke im Traunviertel: Jungbauer außer Lebensgefahr

Der schwerverletzte Patient werde intensivmedizinisch betreut, sei aber außer Lebensgefahr, teilte Kerstin Pindeus , Sprecherin des Klinikums Wels auf Anfrage von nachrichten.at mit.

Wie die Pressestelle der oberösterreichischen Landespolizeidirektion informierte, ist es am Freitag Vormittag auf einer Landwirtschaft in Steinerkirchen an der Traun zu einem Arbeitsunfall gekommen. Der 32-jährige Jungbauer war im Stall beschäftigt, als er von einem Stier angegriffen und eingeklemmt wurde.

Der Mann schaffte es, aus dem Stall in das Wohnhaus zu flüchten, seine Lebensgefährtin alarmierte die Rettungskräfte. Eine Crew des Notarzthubschraubers Martin3 transportierte den Landwirt in das Klinikum Wels.

Die Erhebungen zu dem Vorfall seien noch im Laufen, teilten Polizisten mit.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler