Von einem, der sich hoch hinauf davonstiehlt

SANKT PETER. Ein Aussteiger ist es, den Herbert Pauli in seinem neuen Buch beschreibt, aber auch ein Aufsteiger. Denn der Weg ist steil, den Karl Spitzweg, so der Name der Hauptfigur, zu nehmen hat. Am angesteuerten Ziel, der alten Klause, will er fortan als Einsiedler leben.

Autor Herbert Pauli Bild:

"Spitzwegs Klause": So heißt folgerichtig die 70 Seiten starke Novelle, die soeben im "Verlag am Rande" erschienen ist und nächste Woche offiziell präsentiert wird. Spitzweg erwarten auf dem Weg ans neue (Lebens-)Ziel unerwartete Begegnungen und so manche Erinnerung. Dass er es sich mit der Flucht aus dem, was bisher war, leicht mache: Diesen Vorwurf kennt er schon lange. Als Kaiserschnitt-Kind hatte er schon bei der Geburt den Weg des geringsten Widerstands gesucht.

Herbert Pauli, der pensionierte Lehrer und Organisator der St. Peterer Reihe "Literatur im Schloss", zählt zu den führenden Schriftstellern des westlichen Mostviertels. Seine Heimat beschreibt er in seinen Büchern immer wieder gern und genau, vor allem aber mit dem Blick fürs Schöne und Wesentliche.

Die Präsentation von "Spitzwegs Klause" findet am Mittwoch, 24. April, im Schloss St. Peter statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Musik zur Lesung steuert die Pianistin Victoria Hiesberger bei. (kad)

