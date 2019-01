Verstärkung aus der ersten Bundesliga

Daniel Kerschbaumer wechselt vom SV Mattersburg zur Steyrer Vorwärts

Daniel Kerschbaumer Bild: SKV

STEYR. Im eigentlichen Sinn ist er kein Neuzugang, denn Daniel Kerschbaumer trug bereits das Trikot der Rot-Weißen und steuerte zwischen 2009 und 2012 in 83 Pflichtspielen sechs Tore bei. Das sind nicht viele Treffer, aber der 29-jährige Kremstaler läuft ja als Verteidiger auf das Spielfeld.

SKV-Trainer Gerald Scheiblehner holte den Heimkehrer, der zwischenzeitlich bei Pasching, LASK, Austria Klagenfurt, Blau-Weiß Linz und zuletzt beim SV Mattersburg gespielt hat, zurück, um in der Frühjahrssaison die Defensive so zu stärken, dass die Mannschaft die nötigen Punkte für den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga über die Schlusspfiffe bringt. „Er ist ein erfahrener Spieler, der uns im Abstiegskampf weiterhelfen wird“, sagt Scheiblehner über den Außenverteidiger, der morgen erstmals mit der Mannschaft trainiert. Im Testmatch gegen den ATSV Stadl-Paura war der SKV wenig mit Defensive beschäftigt, sondern legte den Vorwärtsgang ein. Beim 4:0-Sieg schossen Martinovic, Selejmanovic, Mustecic und Himmelfreundpointner die Tore. (feh)

