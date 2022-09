"Servus Peter": Peter Grimberg tritt im Theater der Stadt seiner Kindheit auf

STEYR. Peter Grimberg hat die Rolle seines Lebens gefunden. Nachdem der Herzensösterreicher der Deutschen, Peter Alexander, im Jahr 2011 verstorben war, trat der Schlagersänger dessen musikalisches Erbe an, schlüpfte in den Kellnerfrack und tourte mit seiner Adaption des "Weißen Rössls" erfolgreich durch Theater- und Konzertsäle. Mit der Hommage "Servus Peter", bei deren Premiere Waltraut Haas als Stargast auftrat, gastiert der Deutsche mit österreichischer Herkunft am 23. September um 19.30 Uhr im Stadttheater Steyr, dem Schauspielhaus der Stadt seiner Kindheit.

Grimberg wurde am 9. Mai 1962 in Steyr geboren, ging hier zur Volksschule, ehe er als Zehnjähriger mit seinen Eltern und Geschwistern nach Deutschland zurückkehrte, zumal sein Vater aus dem Ruhrgebiet stammte. Als Teenager schwärmte Grimberg für Elvis Presley, den Rock’n’Roller. Dessen Duplikat für deutsche Verhältnisse, den Wiener Peter Alexander mit ein bisserl Revoluzzertum und noch mehr Schmäh, fand der Kfz-Mechanikerlehrling nicht weniger toll. Der ölverschmutzte Overall sollte aber nicht Grimbergs Arbeitskleidung bleiben, sondern Smoking und Gala-Anzug. 1990 wagte er eine Kandidatur bei Rudi Carrells "Das Goldene Mikrophon", nachdem er schon auf lokalen Bühnen gekonnt alle amerikanischen Rock’n’Roll-Sänger imitiert hatte. Von einem Maschinenbautechniker in einem Baustellencontainer verwandelte sich Grimberg bei dem Song "Reet Petite" (das Titellied der ORF-Sendung Money-Maker) zur Wiederkunft des 1984 verstorbenen US-Sängers Jackie Wilson. Die gelungene Performance veranlasste Carrell, Grimberg, der weiterhin auch Peter Alexander innig verehrte, gleich in sein Team zu holen. Seit 2011 verkörpert Grimberg in Filmen und Liveauftritten den unvergesslichen Entertainer aus Wien.