Platz 3 für Rapp bei Polenrundfahrt

STEYR. Nach zwei turbulenten Etappen trat Jonas Rapp mit 30 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement die finale Königsetappe der Rundfahrt an. Der Tag verlief problemlos, und der Pfälzer in Diensten der Steyrer Hrinkow-Mannschaft zeigte einmal mehr seine konstant hohe Leistung. Er belegte Rang drei in der Etappe und sicherte sich den dritten Rang im Gesamtklassement. Auf den letzten 2182 Höhenmetern der Tour of Malopolska bewies Rapp seine Kletterqualitäten und musste sich im finalen Anstieg nur zwei Kontrahenten geschlagen geben. "Die Mannschaft hat super für mich gearbeitet und mich in den Anstieg geführt. Selbst wenn ich den zweiten Platz belegt hätte, wäre sich eine bessere Platzierung im Gesamtklassement nicht mehr ausgegangen. Von dem her bin ich zufrieden", sagte Rapp, der sich nun auf die Oberösterreich-Rundfahrt freut. Hrinkow Advarics war mit Adrian Stieger, Marvin Hammerschmid, Jonas Rapp, Stefan Kovar, Scott David und Ziga Horvat bei der Rundfahrt vertreten. Die gesamte Mannschaft präsentierte sich stark.

