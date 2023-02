Nußbach will im Endspiel Arnreit endlich besiegen

Als klarer Favorit geht Union Haidlmair Nußbach heute ab 19 Uhr ins Halbfinale der Faustball-Bundesliga der Frauen gegen FBC Linz-Urfahr. Beide Saisonduelle mit den Linzerinnen wurden in dieser Saison von den Titelverteidigerinnen gewonnen – in der Hinrunde mit 3:0, im Retourmatch mit 3:1. Dennoch sind die Kremstalerinnen vor Urfahr gewarnt, findet die Finalrunde doch im Linzer Gymnasium Auhof statt, wo Urfahr deutlichen Heimvorteil genießt.

"Es war eine spannende Saison, in der wir erst gegen Ende zur gewohnten Form gefunden haben", sagt Nußbachs Abwehrspielerin Katharina Lackinger und spielt darauf an, in vielen Begegnungen ungewohnte Schwierigkeiten gehabt zu haben. Die erfolgsverwöhnten Kremstalerinnen, die in den vergangenen sechs Jahren viermal Staatsmeister geworden waren, kassierten in dieser Hallensaison nicht nur drei Niederlagen, sondern mühten sich auch dreimal zu knappen 3:2-Erfolgen. Mit zuletzt fünf 3:0-Siegen in Folge tankte die Salzberger-Truppe allerdings rechtzeitig wieder genügend Selbstvertrauen, um die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen.

Im möglichen Endspiel wird neben Selbstvertrauen jedoch auch die richtige Taktik vonnöten sein. Gegner dort ist mit Union Arnreit der wiedererstarkte Serienmeister längst vergangener Jahre. Allerdings kassierte Nußbach in dieser Saison in beiden Duellen Niederlagen, wobei insgesamt nur ein einziger Satzgewinn zu Buche steht. Das Finale steht am Samstag um 19 Uhr im Anschluss ans Herrenendspiel auf dem Programm.

