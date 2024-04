Landjugend kürt die besten Redner

Dieses Finale veranstaltet die Landjugend Steyr-Land gemeinsam mit der Landesorganisation.

28 Teams zu je vier Personen beweisen schon Sonntagvormittag Köpfchen und rätseln sich durch insgesamt zehn Wissensstationen. Am Nachmittag geht es beim Actionparcours und der Kreativstation um die finalen Punkte.

Parallel dazu treten die Teilnehmer des Redebewerbs in fünf Kategorien gegeneinander an. Bei der Königsdisziplin Spontanrede gilt es, mit einer Minute Vorbereitungszeit, einem zufälligen Thema und einer Portion Rhetorik das Publikum zu überzeugen. In der Kategorie Neues Sprachrohr werden aktuelle heitere wie ernste Themen dargeboten, bei den vorbereiteten Reden werden ebenso die Besten gesucht. Das Finale der Spontanreden findet ab 17.30 Uhr statt. Die Sieger qualifizieren sich für den Bundesentscheid im Burgenland.

