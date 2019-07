Innenhöfe als Oasen inmitten der Stadt

Drei Fenster zur Straße – das war einst Standard der Bürgerhäuser. Allerdings reichten die Bauten weit nach hinten, gar 70 Meter sind es beim Bummerlhaus. Nach Stadtbränden wurden oftmals Häuser zusammengelegt, so entstand eine Vielzahl an Innenhöfen. Heute sind diese ruhige wie sehenswerte Oasen inmitten der Stadt. Zu den schönsten zählt der Meditzhof (Rahofer) aus der Renaissance mit den toskanischen Säulen und dem Neptunsbrunnen. Der Tourismusverband bietet Führungen an.

