In Adlwang geht’s nochmals richtig rund

Auf dem Rummelplatz beim Kirtag gehen am Samstag und Sonntag nochmals die Scheinwerfer an und die Karusselle drehen sich wieder im grellen Licht. Während im Vergnügungspark bei den "Goldenen Samstagnächten" die Lichter blinken und die Disco-Musik lärmt, gehen es andere Besucher stiller an. Die Kirche von Adlwang und der "Heilige Brunnen" gehören zu den ältesten Wallfahrtsorten Oberösterreichs. (geh)

