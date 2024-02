Helfende Hände in den eigenen vier Wänden

Für ältere oder kranke Menschen sind Putzen, Waschen und andere Arbeiten im Haushalt oft mit Mühsal verbunden. Hier kann geholfen werden. Denn die Mitarbeiter des Volkshilfe Haushaltsservice erledigen in Kirchdorf alle daheim anstehenden Arbeiten freundlich und gewissenhaft. Die Dienstleistungen des Haushaltsservice reichen von einfachen Reinigungsarbeiten bis zum großen Wohnungsputz, vom Wäschewaschen bis zum Bügeln. Auch Einkaufen, Botengänge oder kleinere Gartenarbeiten sind möglich. "Dieser Service der Volkshilfe Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH kann von allen Menschen in Kirchdorf in Anspruch genommen werden", erläutert Einsatzleiterin Renate Aigner.

Vom Haushaltsservice profitieren laut Volkshilfe-Aussendung alle Beteiligten: Kunden freuen sich über saubere Wäsche und ordentlich gebügelte Hemden – für die Mitarbeiterinnen ist diese Aufgabe häufig der Sprung zurück in ein geregeltes Berufsleben. "Auch deshalb ist uns dieses Angebot so wichtig und liegt uns wirklich am Herzen", sagt Aigner und verweist darauf, dass die Mitarbeiterinnen in einem regulären Dienstverhältnis stehen und somit ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung der Schwarzarbeit geleistet wird.

Nähere Informationen zum Haushaltsservice bei Renate Aigner: renate.aigner@volkshilfe-ooe.at oder 0676/8734 2822

