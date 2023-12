Gefahr in Verzug: Hallenbad Losenstein ab sofort gesperrt

Die Gemeinde Losenstein wurde bereits am 23. November von der Herstellerfirma der Holzträgerkonstruktion im Hallenbad Losenstein davon in Kenntnis gesetzt, dass umgehend eine statische Begutachtung notwendig wäre. Diese wurde am 30. November durchgeführt und unter anderem festgestellt: "...es liegt daher beim Dachtragwerk über der Schwimmhalle "GEFAHR IN VERZUG" vor. Der Bereich der Schwimmhalle und des Restaurantbereiches ist daher unverzüglich zu sperren und einer Sanierung zuzuführen..."

Der Bürgermeister in seiner Funktion als Baubehörde hat daher heute Samstag aufgrund dieser Stellungnahme und der starken Schneefälle eine baupolizeiliche Sperre des Bades ab sofort verfügt. Das Bad, die Sauna und auch das Restaurant sind daher für den Publikumsverkehr geschlossen.

Diese Kurzfristigkeit stelle uns alle vor sehr große Herausforderungen, steht auf der Homepage von Losenstein, und ist in höchstem Maße bedauerlich, jedoch im Sinne der allgemeinen Sicherheit im Rahmen jahreszeitlich bedingter zu erwartender Schneelasten alternativlos (siehe Einsturz Bad Reichenhall 2006).

Dauer der Sperre unbekannt

Die Dauer der Sperre könne nicht vorhergesagt werden, es sei aber von mindestens 2 bis 3 Monaten je nach Sanierungsumfang auszugehen. Parallel werde mit dem Land OÖ auch eine Sanierung des Daches – welche ebenfalls schwere Mängel und zahlreiche unkontrollierte Wassereintritte aufweist – evaluiert. Über den weiteren Verlauf werde man in kommunalen Medien zeitnah informieren, steht auf losenstein.at.

Betreffend einer jedenfalls zu erfolgenden Entschädigung und weiterer Vorgangsweise für bereits erworbene Saisonkarten, 10er Blocks und Gutscheine werde eine Lösung erarbeitet und im Laufe der kommenden Wochen auf der Amtstafel der Gemeinde Losenstein, sowie auf www.losenstein.at kundgemacht.

