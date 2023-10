Neun Schätze: Für Steyr blieb leider nur das "Bummerl"

Allein schon im Finale von "9 Plätze – 9 Schätze" dabei gewesen zu sein, war für Steyr eine tolle, kaum bezahlbare Werbung. Die Stadt konnte sich im ORF-Hauptabendprogramm einem Millionenpublikum – im Schnitt verfolgten diesmal 987.000 Personen die von Armin Assinger präsentierte Sendung, was einem Marktanteil von 37 Prozent entspricht und einen neuen Rekordwert für die Show bedeutet – von ihrer schönsten Seite präsentieren. Dass es für die wunderschöne Steyrer Altstadt dann doch nicht für den erhofften Stockerlplatz gereicht hat, steht auf einem anderen Blatt.

Video: 9 Plätze 9 Schätze

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bildergalerie: 9 Plätze, 9 Schätze: Die Sieger der vergangenen Jahre 9 Plätze, 9 Schätze: Burg Landskron (Foto: ORF | Daniel Wiedernig) Bild 1/10 Galerie ansehen

Bürgermeister Markus Vogl, der die Steyrer Delegation in Wien anführte und das Steyrer Wahrzeichen, das "Bummerl" (einen goldenen Löwen), mitgebracht hatte, bilanziert dennoch positiv: "Ein klein wenig sind wir zwar enttäuscht, aber jeder Steyrer kann stolz auf unser Steyr sein." Welchen Platz die Steyrer Altstadt erreicht hat, wurde in der ORF-Sendung nicht gesagt. Inoffiziell ist jedoch von Platz 4 und damit Blech die Rede.

Sieger der Jubiläumsshow wurde heuer die Burg Landskron bei Villach (Kärnten) vor der Eisriesenwelt Werfen in Salzburg und Österreichs kleinster Stadt, Hardegg in Niederösterreich. Mit dem Schiederweiher in Hinterstoder gewann Oberösterreich vor fünf Jahren bereits einmal bei dieser ORF-Publikumswahl.

Bildergalerie: 9 Plätze, 9 Schätze: Die schönsten Orte Oberösterreichs (Foto: colourbox.de) Bild 1/9 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Armin Assinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.