"Falco" und "Freddie Mercury" erscheinen in Steyr

Wenn man hoch über den Wolken die E-Gitarre gegen eine Harfe getauscht bekommen und Flügerl ausgefasst hat, hat das auch seinen Vorteil. Man kann überall hinfliegen. Axel Herrig und Sascha Lien lassen sich beim Musikfestival mit ihrer Konzertshow "Falco meets Queen" zur Premiere am 20. Juli auf der Bühne des Schlossgrabens nieder. Intendant Karl-Michael Ebner betont, dass die ihm zugeflogene Produktion keine künstlerische Notlandung des Festivals ist. Wenngleich nur vier Tage geprobt wird und Hausregisseurin Susanne Sommer heuer Pause hat, habe er gemeinsam mit Lien und Herrig, die wieder die Rockstars "Falco" und "Freddie Mercury" geben, aus den Klassikern "Rock Me Amadeus" bis "We Are the Champions" für Steyr ein eigenes völlig neues Stück geschrieben. "Das ist, wie es bei der Peter Alexander-Show war", sagt er, "Peter Alexander steht wie gehabt auf der Bühne, aber Folge zwölf unterscheidet sich völlig von Folge elf."

Herrig, ein Kollege Ebners an der Volksoper, und Lien können jedenfalls als die Charaktere des urcoolen Wiener und lasziven Londoner Rockidols aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen. Das Motiv, dass zwei Musikgenies, die sich im irdischen Leben nie begegnet waren, dann gemeinsam Himmelsmusik machen, ist nicht neu. Herrig verkörperte Johann Hölzel schon in einer der beiden Hauptrollen des Musicals "Falco meets Amadeus" am Anfang des Jahrtausends im Deutschen Theater München und im Theater des Westens in Berlin. Gemeinsam mit Sascha Lien, der schon vom Queen-Gitarristen Brian May persönlich für die Hauptrolle des international gefeierten Hit-Musicals "We Will Rock You" im Jahr 2007 ausgewählt wurde, hatte er dann 2016 im Congress Centrum Ulm mit der Revue "Falco meets Queen" Premiere.

Die Plakat-Sujets von damals mit ihrem Glimmer und Glitzer verwendet auch das Musikfestival Steyr für die Produktion im Sommer. Ebner weiß, dass die Programmwahl heuer eine besondere Herausforderung erzeugt. Die Hommage an die Musik von Falco und Freddie Mercury ist ein beackertes Feld. Im vergangenen Oktober gastierten Herrig und Lien mit einer Orchesterfassung "Falco meets Mercury" bei einer vom Lions-Club organisierten Konzertshow im Melodium in Peuerbach. In Steyr soll die Musik der beiden Rockgiganten neu verschmolzen werden. "Es wird ein ganz neues Stück", verspricht Ebner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer