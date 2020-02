Erste-Hilfe-Kurs in Kirchdorf startet

"Das Einzige, was man im Notfall falsch machen kann, ist, nichts zu tun", sagt Walter Schmied, Ausbildungskoordinator des Roten Kreuzes Kirchdorf. Statistisch war jeder Zweite bereits in einer Situation, in der er Erste Hilfe leisten musste. "Ein Erste-Hilfe-Kurs gibt Sicherheit und lohnt sich zu hundert Prozent", sagt Schmied. Der nächste Kurs in der Bezirksstelle Kirchdorf beginnt am 11. März.

Nähere Infos unter www.roteskreuz.at