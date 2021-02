Erbschaftsbetrug im Internet: Schaden im fünfstelligen Bereich

Der 66-Jährige erhielt im Mai 2019 von einer unbekannten Adresse Emails, die ihn über eine angebliche französische Erbschaft in Millionenhöhe informierten, eine wohlhabende Frau wolle ihm ihr Vermögen vermachen.

Obwohl der Mann keinerlei Bekannte und Verwandte in Frankreich hatte, ließ er sich auf die Erbschaft ein und überwies von Mai 2019 bis Februar 2021 in insgesamt 41 Transaktionen Geld auf sechs verschiedene Konten in Europa. Durch diese angeblichen Gerichts-, Notariats-, und Anwaltsgebühren entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Zur Bezahlung der Gebühren hatte sich der 66-Jährige sogar Gelder geliehen und Bankkredite aufgenommen.

Um glaubhaft zu wirken, erhielt der Steyrer von den Betrügern auch eine afrikanische Kreditkarte, mit der er einen einmaligen Betrag von 100 Euro beheben konnte.