Am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Oktober, laden Elke und Bert zum letzten Almrauschen in diesem Jahr auf die Stallburgalm ein. Danach geht die Almsaison für heuer endgültig zu Ende. Die Naturfreunde Weyer danken nach diesem erfolgreichen Jahr all ihren Helfern und treuen Gästen. Die Bewirtschaftung des Schutzhauses vom großen Almkogel wurde von vielen Ehrenamtlichen mitgetragen, damit weit weg vom Stress des Alltags die Seele baumeln kann.

