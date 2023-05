Damenchor der Musikschule verzaubert seit Jahren das Steyrer Publikum

Die englische Übersetzung eines Bibelverses aus dem Matthäus Evangelium, "Come to Me", ist das Motto des Chorkonzerts des Damenensembles der Landesmusikschule Steyr am dritten Juni in der Stadtpfarrkirche. Der im deutschsprachigen Raum weitgehend unbekannten Tradition des englischen Kirchenliedes widmen sich women4voices (Leitung Martin L. Fiala, Klavierbegleitung Luen Liang).

Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf Neuinterpretationen von traditionellen Kirchenliedern und Vertonungen bekannter Bibeltexte durch den Komponisten Dan Forrest. Weiters werden Chorlieder des norwegischen Komponisten Olja Gjeilo, von Franz Biebl, Eric Whitacre, David N. Childs erklingen.

Women4voices besteht in wechselnder Besetzung seit mehr als 20 Jahren und ist ein Fixstern am Steyrer Kulturhimmel. Seit 2003 wird das Damenensemble von Martin L. Fiala geleitet. Ein erster großer Erfolg war 2004 und 2005 das Klassik-Crossover-Projekt "Adiemus" von Karl Jenkins in der Steyrer Michaelerkirche, wo zwei Konzerte über tausend Besucher begeisterten. Eines der Konzerte wurde aufgezeichnet und in ORF2 und 3Sat ausgestrahlt. Die stimmgewaltigen Damen gingen in der Vergangenheit auch Kooperationen mit anderen Chören ein, so verstärkten sie etwa das Festkonzert zum 170-jährigen Bestehen der Steyrer Sängerlust 2014 mit "Mass for Peace" von Karl Jenkins.

Das Jahr 2019 erwies sich für den ambitionierten Damenchor als große Herausforderung in Aufführungen von klassischer als auch zeitgenössischer Musik. Im April sang women4voices mit Nowacanto das Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy und gleich darauf im Juni gemeinsam mit der Akademischen Bläserphilharmonie Martin L. Fialas "Weg des Friedens" (Uraufführung) und Symphony No.3 "Planet Earth" von Johan de Meij (geb 1953) in Wien. Einen Höhepunkt im Leben jedes Musikers stellt ein Auftritt im Goldenen Saal des Musikvereins Wien dar, im Dezember ging dieser Traum in Erfüllung. Women4voices trat dort gemeinsam mit einem eigens für dieses Konzert zusammengestellten Projektchor mit der 2. Symphonie "The Odyssee" von Alex Poelman (geb.1981) auf. Am 21.Oktober 2023 wird women4voices in Garsten mit "Adiemus" wieder zu hören sein. (dmf)

