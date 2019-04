"City Point" bekommt von Mietern glatten "Fünfer"

STEYR. Eine Studie fragte in ganz Österreich die Zufriedenheit mit den Betreibern ab. Das Steyrer EKZ wurde dabei Tabellenletzter.

Die Ungewissheit, wie es mit dem Einkaufszentrum überhaupt weitergeht, und eine Centerleitung vor Ort, die Neuigkeiten als Letzte erfährt, haben beim Steyrer "City Point" Frust erzeugt, der jetzt messbar geworden ist. Das Wirtschaftsberatungsunternehmen "Ecostra GmbH" hat die Mieter in 151 Einkaufszentren in Österreich über ihre Zufriedenheit befragt und gestern in der Wiener Lugner City das "Performing-Ranking der Shoppingcenter 2019" vorgestellt. Die Studie kommt zu einem verheerenden Ergebnis für das City Point. Das altstadtnahe Einkaufszentrum (Fachmarktzentren wurden extra gewertet) kommt in der Reihung nur auf den 84. Platz und ist damit Tabellenschlusslicht. Die eingemieteten Händler wurden gebeten, den Hauseigentümern auch eine Schulnote zu geben. Mit einem Wert von "4,5" bekommt das City Point als einziges Einkaufszentrum damit ein "Nicht genügend".

Am meisten sind die Geschäftsinhaber in der Shopping Mall "Am Garnmarkt" in Götzis in Vorarlberg von den Leistungen des Besitzers angetan (1,67), das Management des "Donautreff" in Ottensheim schaffte mit der Benotung 1,86 den zweiten Platz.

Nicht untypisch für die Vorgeschichte war gestern bei der Nuveen Real Estate (vormals TH Real Estate) als Eigentümer des City Point niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Nach der Eröffnung des EKZ "Hey! Steyr" am Tabor heißt es, dass die Drogeriekette noch bis August ihren Standort im City Point behalten werde, wo sie der Ankermieter ist.

