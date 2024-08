BMW baut Krabbelstube für 20 Kinder

Im Industriebetrieb in Steyr werden ab Herbst Kleinkinder betreut. (Colourbox)

Für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zu drei Jahren werden insgesamt 20 Plätze in zwei betriebseigenen Krabbelstubengruppen angeboten. Die Bauarbeiten im ehemaligen IT Service Hub haben bereits begonnen – die Fertigstellung der Krabbelstube ist für Spätherbst geplant.

Verein Drehscheibe Kind an Bord

In der Krabbelstube kümmern sich zwei Elementarpädagoginnen und zwei pädagogische Assistenzkräfte um die Kinder. Beliefert und verpflegt werden die Kinder von der betriebseigenen Kantine, in der täglich mit regionalen Lebensmitteln und Bio-Produkten frisch gekocht wird. "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Mit der betriebseigenen Krabbelstube schaffen wir ein tolles Angebot in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz", sagt Werksleiter Klaus von Moltke.

Die Krabbelstube wird vom Verein Drehscheibe Kind betrieben. Die gemeinnützige Betreuungseinrichtung ist seit mehr als 30 Jahren in der Region etabliert und war Wunschpartner für die Umsetzung des Projekts. An den 20 Plätzen besteht bereits jetzt hohes Interesse.

