Adventgeschenk der Steyrer Stadtbusse: Samstags-Einzelfahrt gilt als Tagesticket

An Einkaufssamstagen fahren mehr Stadtbusse durch Steyr.

Einkaufen ohne lästige Parkplatzsuche: Das machen die Stadtbetriebe Steyr (SBS) an den vier vorweihnachtlichen Einkaufssamstagen einfacher. Zudem gilt an diesen Tagen ein Einzelfahrschein im gesamten Stadtbus-Liniennetz als Tageskarte.

Ab Samstag, 30. November, fahren viele SBS-Linien an den vier Einkaufssamstagen länger und in kürzeren Intervallen. So soll der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver werden. Ohne Hektik bei der Parkplatzsuche werden sowohl Weihnachtsmarktbesuche als auch Weihnachtseinkäufe stressfreier. Zudem kann jeder Fahrgast die städtischen Buslinien den ganzen Tag um den Preis einer Einzelfahrt benützen.

"Wir versuchen damit, den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern", sagt SBS-Referentin Stadträtin Katrin Auer.

Zusätzlich verdichten die Steyrer Stadtbetriebe an den Nachmittagen der vier vorweihnachtlichen Samstage die Intervalle. Auf einzelnen Linien werden zudem die Betriebszeiten ausgedehnt.

Die Buslinien 1, 2A, 2B und 3 sind an diesen Tagen bis 17.30 Uhr durchgängig im 15-Minuten-Takt unterwegs. Auch die Linie 10 verkehrt außerplanmäßig bis 17.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Für Fahrgäste der Linie 6 werden die Betriebszeiten bis 17 Uhr erweitert. Ab 18 Uhr gilt auf allen Stadtbus-Linien wieder der reguläre Samstagsfahrplan.

Details dazu auf den Aushängen in den Linienbussen sowie unter www.stadtbetriebe.at

